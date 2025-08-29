تسجيل 13 حريقا تم إخماد 9 منها عبر 6 ولايات 

سجلت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة عددًا من حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر عدة ولايات الوطن.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي إلى غاية على الساعة 20:00 عبر ولايات الوطن.

كما أعلنت المديرية أنها سجلت 13 حريقًا، تم إخماد 9 منها نهائيا، والعملية جارية على 3، بينما بقي حريق تحت الحراسة.

ولاية البليدة

حريق غابة بالمكان المسمى حقو فرعون بلدية أولاد يعيش وعملية الإخماد متواصلة.

ولاية باتنة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة تانوت الشعبة الخضراء بلدية أولاد سلام تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي خليفة الطريق الوطني 24 بلدية أزفون تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى قرية محاقة بلدية بوزغن عملية الحراسة متواصلة.

ولاية الجزائر

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى غابة باينام بلدية عين البنيان تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية جيجل

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى شادية بلدية قاوس تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيبازة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مزرعة يافوفي قويدر بلدية أحمر العين وعملية الإخماد متواصلة.

حريق غابة بالمكان المسمى دوار توارس بلدية قوراية، حيث تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى غابة سيدي أمحمد أڤلوش بلدية مسلمون، وعملية الإخماد متواصلة.