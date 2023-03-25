تسجيل 13 مشروعا سياحيا جديدا في تيميمون

سجلت ولاية تيميمون، 13 مشروعا سياحيا، إلى غاية شهر مارس الجاري، بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ1397 سرير.

وحسب ما نلقته واج عن المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية، من شأن هذه المشاريع السياحية فور إنجازها ودخولها حيز الخدمة المساهمة في تعزيز قدرات الاستقبال بالولاية. وتوفير أزيد من 453 منصب شغل مباشر.

وقالت مديرية القطاع، يمينة تمام، أن تسجيل هذا العدد الهام من المشاريع بالولاية الفتية تيميمون، راجع للاهتمام الذي يوليه القطاع لترقية الخدمات السياحية. وتلبية احتياجات السياح الوافدين على المنطقة لاسيما خلال موسم السياحة الصحراوية.

مشيرة إلى أن ولاية تيميمون أُحصت منذ مطلع السنة الجارية توافد ما يزيد عن 2.074 سائح. من بينهم 480 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات.

وأضافت المتحدثة أن ”قطاع السياحة بالولاية عرف انتعاشا خلال هذه السنة بفضل تراجع جائحة كوفيد-19″.

بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية لإجراءات تسهيل منح التأشيرة للسياح الأجانب على نشاط وكالات السياحة والأسفار والرحلات الجوية.

ويتعلق الأمر بتمكين السائح الأجنبي عن طريق الوكالات السياحية الوطنية المعتمدة، من الاستفادة من تأشيرة التسوية بدل ترتيبات التأشيرة العادية.