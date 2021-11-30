تسجيل 14 إصابة بمتحور “أوميكرون” في بريطانيا

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 إصابة على الأقل بمتحور “أوميكرون”.

وذلك بعد اكتشاف خمس حالات أخرى من أحدث سلالة لفيروس كورونا في اسكتلندا.

وكشف المتحدث بإسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن رئيسة وكالة الأمن الصحي البريطانية الدكتورة جيني هاريس، حذرت الوزراء من أنه من المحتمل تسجيل المزيد من الإصابات بهذا المتحور خلال الأيام المقبلة

كما دعت هذه الأخيرة المواطنين إلى تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه في الأماكن العامة.

وذلك للحد من انتشار المتحور الجديد الذي يُخشى أن يكون أكثر قابلية للانتشار من “دلتا”.

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