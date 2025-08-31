تسجيل 14 حريقا عبر هذه الولايات

تواصل فرق الحماية المدنية جهودها في مكافحة 7 حرائق في الغابات والأحراش عبر عدة ولايات، وذلك وفقاً لآخر تحديث صدر عن الحماية المدنية، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان لذات المصالح، تتوزع هذه الحرائق في مناطق متفرقة، منها الشلف، بجاية، وتيزي وزو.بالإضافة إلى سطيف، بومرداس، وتيبازة.

وفي بعض المواقع، مثل حريق بومرداس، يتم دعم عمليات الإطفاء جويًا لضمان السيطرة السريعة على النيران.

مكافحة فعالة وإخماد 6 حرائق

في المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة النهائية على 6 حرائق أخرى، مما يعكس فعالية التدخل السريع.

وشملت هذه الحرائق مناطق في بجاية، البليدة، تيزي وزو، سطيف، وسوق أهراس.

كما تم وضع حريق في بجاية تحت المراقبة لمنع تجدده. وتدعو الحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتبليغ عن أي حريق فورًا.