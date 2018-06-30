تسجيل 14 حريق خلال 24 ساعة الأخيرة في باتنة

سجّلت، خلال 24 ساعة الأخيرة، مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، 14 حريقا بعدد من بلديات الولاية،

على غرار بومية، جرمة، أولادعمار والمعذر، وجاءت تلك الحرائق تزامنا و الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة،

وحسب المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية باتنة الملازم الأول “يحي الشريف حسان” فإن أخطر تلك الحرائق،

الذي شب منتصف الليلة ما قبل الماضية بالغابة المجاورة لمستشفى الأمراض العقلية ببلدية المعذر،والذي كاد أن ينتقل بسبب الرياح المسجلة حينها لولا التدخل السريع لأعوان الأمن،

وقد خلف الحريق حسب ذات المصدر احتراق حوالي 4 هكتارات من الحشائش اليابسة و10 أشجار صنوبر،

في حين خلفت باقي الحرائق إتلاف 4 هكتارات أخرى من المحاصيل الزراعية فضلا عن احتراق 200 رزمة تبن و350 متر مربع من منتوج علف الحيوانات،

هذا ودعت مصالح الحماية المدنية بباتنة على لسان المكلف بالإعلام بها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصة مع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة بالمنطقة،

هذا و من المنتظر أن يتم اليوم تنصيب الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات باتنة 2018 كدعم لباقي الوحدات خلال نشوب الحرائق بالولاية والولايات المجاورة.