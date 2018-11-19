تسجيل 1449 حادث رشق للقطارات في خمس سنوات

ما زال إضراب عمال السكك الحديدية وسائقي القطارات قائما، تضامنا مع زميلهم الذي تعرّض للاعتداء أثناء تأدية واجبه.

وقال مراد راشدي مدير الوحدة الجهوية للاستثمار بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، خلال حلوله ضيفا على قناة النهار.

أنّ ظاهرة رشق القطارات أصبحت تشكل هاجسا للسائقين والمسافرين، وعلى إثرها نظّموا أسبوعا تحسيسيا لمخاطر الحوادث عبر السكك الحديدية.

وكشف راشدي أنّه خلال الخمس سنوات الأخيرة تمّ تسجيل 1449 رشق للسكك الحديدية بالحجارة خلّف 79 ضحية من المسافرين.

و89 ضحية من أعوان السكك، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى وفيات.

وفي حديثه عن الحلول المقترحة للحدّ من هذه الظاهرة، وجّه مراد راشدي نداء للمواطنين بالتحلّي بالحسّ المدني و الإنساني.

وعلى المدارس والمساجد القيام بعمليات التحسيس والتوعية، ومرافقة مصالح الأمن لعمال السكك الحديدية.