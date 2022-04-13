تسجيل 15 حالة إصابة بـ “الحمى المالطية” وسط الأبقار في سوق أهراس

سجلت المفتشية البيطرية لولاية سوق أهراس، أول أمس، بؤرة بـ 15 حالة إصابة بـ “الحمى المالطية” وسط الأبقار، وذلك على مستوى إحدى المستثمرات الفلاحية الواقعة ببلدية سدراتة، كما كشف عنه مدير ذات المفتشية.

واستنادا إلى أحمد مقيطع، فإن هذه البؤرة التي تم تسجيلها على مستوى مستثمرة فلاحية في سدراتة، تمت عقب نتائج التحاليل البيطرية التي قام بها المخبر الجهوي البيطري لولاية الطارف المجاورة، الذي أخذ عينات للدم من 62 بقرة حلوب بذات المستثمرة الفلاحية.

وكشفت نتائج تحاليل هذا المخبر الجهوي عن 15 حالة موجبة من أصل 62 بقرة خضعت لعمليات التحليل، حسب ما أشار إليه ذات المتحدث، مضيفا أنه تمت مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك بإرسال أمر بالذبح الإلزامي للأبقار الـ15 المصابة بـ “الحمى المالطية”.

وأشار المفتش الولائي للبيطرة، إلى أنه بعد القيام بعملية الذبح الإلزامي للأبقار المصابة، سيكون المربي المتضرر ملفا للتعويض، وذلك على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية، والذي سيكون على حساب الصندوق المتخصص طبقا للتشريع البيطري.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح ذات المصدر، بأن عمليات التلقيح ضد داء “الحمى القلاعية” و”طاعون المجترات الصغيرة” وداء “الجدري” متواصلة بولاية سوق أهراس، لتختتم منتصف أفريل الجاري.

من جهتها، عرفت الحملة الوطنية للتلقيح ضد “الحمى القلاعية” وسط الأبقار بولاية سوق أهراس التي شرع فيها منتصف سبتمبر الماضي “عزوفا ملفتا” للمربين عن تلقيح رؤوس أبقارهم، وذلك على الرغم من توفير كل الوسائل اللازمة لنجاح العملية والمتمثلة في توفير جرعات التلقيح وتسخير أكثر من 80 طبيب بيطري عمومي وخاص للتأطير، إلا أن الإقبال على هذه العملية التي ستتواصل إلى غاية منتصف أفريل الجاري، كان ضعيفا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوعز عزوف المربين عن تلقيح رؤوس أبقارهم أساسا إلى تخوفهم من ظاهرة الإجهاض وسط الأبقار وكذا إلى غياب ثقافة التلقيح الصحي للأغنام والأبقار والماعز وسط المربين.