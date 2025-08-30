تسجيل 15 حريقا عبر الوطن خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية، 15 حريقًا في مختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتُظهر الحصيلة جهدًا كبيرًا في عمليات الإطفاء، حيث تمكنت الفرق من إخماد 13 حريقًا بشكل نهائي.

وتتوزع الحرائق التي تم إخمادها بشكل نهائي على عدة ولايات، أبرزها بجاية التي شهدت إخماد 5 حرائق منفصلة.

كما تمت السيطرة بشكل كامل على حرائق في الشلف، باتنة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، وتيبازة.

ومع ذلك، لا تزال جهود الإخماد متواصلة في موقعين، الأول في ولاية البليدة حيث تكافح الفرق حريقًا في غابة حقو فرعون. والثاني في ولاية تيبازة حيث تستمر عمليات السيطرة على حريق بغابة سيدي أمحمد أڤلوش.

وتؤكد هذه الجهود المتواصلة على أهمية اليقظة المستمرة حتى بعد السيطرة على الجزء الأكبر من الحرائق.