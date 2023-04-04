كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنه تم تسجيل 158 مشروع استثماري عبر المنصة الرقمية للمستثمرين من الفاتح نوفمبر 2022 الى غاية 31 مارس 2023.

وأشار ركاش في تصريح للصحافة على هامش الورشة المؤسساتية حول “آليات تعزيز وتسهيل القيام بإجراءات طلب الوثائق و التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر” و التي نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الى وجود أزيد من 500 مشروع قيد الدراسة على مستوى ذات المنصة”.

كما اوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أنه يتم العمل على تفعيل التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، مشيرا أنه لا يكفي تسجيل المشروع عبر المنصة الرقمية و لكن يجب ان يتحصل المستثمر على التراخيص والوثائق الاخرى المتعلقة بتجسيد مشروعه الاستثماري.

ودعا ذات المتحدث الى ضرورة تظافر الجهود من أجل انجاح مسار رقمنة الخدمات لتسهيل الولوج الى المعلومات و البيانات و تسهيل اجراءات الاستثمار، موضحا أن المنصة الرقمية للمستثمر تعد “أداة رئيسية” لتحسين مناخ الاعمال و قاطرة التحول الرقمية نظرا لطابعها العملياتي.

وبخصوص الاستثمارات الاجنبية، أوضح أنها تمر عبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الاجنبية، مشيرا أن عددها بلغ 38 مشروعا منذ بداية التسجيل في الفاتح من نوفمبر و الى غاية 31 مارس .

كما أشار أن هذه المشاريع مست مختلف القطاعات خاصة الصناعة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة.

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