تسجيل 160 وفاة غرقا منذ الفاتح جوان

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة حوادث الغرق التي بلغت 160 حالة منذ الفاتح جوان 2023.

وأكدت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن عدد الوفيات غرقا منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم بلغ 160 حالة. منها 109 حالة وفاة في الشواطىء و 51 حالة وفاة في المجمعات المائية.

حيث أشارت المصالح أنه تم تسجيل 10 وفيات تم انتشالهم. أين تم تسجيل 08 حالات على مستوى الشواطىء منهم 05 حالات من شواطىء ممنوعة بكل من( 02 بولاية جيجل ، 02 بولاية سكيكدة، 01 مستغانم). 03 حالات من شواطىء مسموحة براية حمراء ( 02 بولاية بجاية، 01 بولاية تيبازة ). حالتين من المجمعات المائية، حالة من السد بجيجل، حالة من بركة مائية بولاية الطارف.