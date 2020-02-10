تسجيل 169 قضية جريمة إقتصادية في معسكر خلال 2019

أكد رئيس أمن معسكر، بطيوي عبد القادر، أن الفرقة الاقتصادية لمصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية قد سجلت 169 قضية تخص الجرائم الاقتصادية في 2019.

وتتعلق هذه القضايا بالفساد و تبديد المال العام، وابرام صفقات مشبوهة وغيرها.

وقد انهت من معالجة 137 قضية خلال السنة الماضية، احيلت ملفاتها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وتم توقيف في تلك القضايا المعالجة 188شخصا، اودع منهم 53 الحبس، والبقية والبالغ عددهم 135 أفرج عنهم.

وأوضح رئيس أمن الولاية، أن مصالحه تعمل في التحقيق مع باقي القضايا الاقتصادية.