تسجيل 17 حريقا عبر الوطن خلال 24 ساعة

كشفت للمديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة للحرائق عبر الوطن، خلال ال24 ساعة الاخيرة، حيث تم تسجيل ما مجموعه 17 حريقًا.

وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد 16 حريقًا بشكل نهائي، بينما لا تزال عملية الإخماد جارية في حريق واحد.

توزيع الحرائق حسب الولايات

توزعت هذه الحرائق على 6 ولايات، حيث كانت ولاية بجاية الأكثر تضررًا بأربعة حرائق، تليها ولاية تيزي وزو ب5 حرائق، وولاية جيجل بحريقين.

في حين سجلت ولايات البويرة، وهران، وسوق أهراس، وتيبازة حرائق متفرقة.

وتنوعت طبيعة الحرائق بين الأدغال والأحراش، وبعضها شمل الغابات.

العمليات الجارية والمكتملة

تم إخماد جميع الحرائق في ولايات بجاية، البويرة، تيزي وزو، جيجل، وهران، وسوق أهراس بشكل نهائي.

وتشمل قائمة الحرائق التي تم إخمادها بشكل نهائي حريقين في كل من بلدية أولاد يحيى خدروش بولاية جيجل، وثلاثة حرائق في بلدية الناطور وبلدية الحطاطبة بولاية تيبازة.

تعأما الحريق الوحيد الذي لا يزال قيد الإخماد، فهو حريق غابة الزواوي الواقع في بلدية الناطور بولاية تيبازة، حيث تتواصل جهود فرق الإطفاء للسيطرة عليه.