تسجيل 1710 قضية وتوقيف 2236 متورط خلال 2018 بالوادي

عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي خلال سنة 2018 ما مجموعه 1710 قضية جزائية تورط فيها 2236 شخص، أهمها 05 قضايا قتل و03 قضايا محاولة القتل العمدي، تم توقيف المتورطين فيها وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

و485 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، إلى جانب 886 قضية سرقة متنوعة، منها 22 قضية سرقة مركبات، تم من خلالها توقيف 719 شخص متورط فيها.

أما في مجال القضايا الإقتصادية والماليـــة فقد تم تسجيل 29 قضية أهمها 09 قضايا تزوير في الوثائق والمحررات الرسمية وقضية واحدة تتعلق بتزوير العملــــة الوطنيـــة، تم من خلالها توقيف 81 متورط.

أيضا في مجال جرائم التهريب عالجت المصلحة 08 قضايا تورط فيها 10 أشخاص، أين تم حجز 22 سيارة و03 شاحنات ودراجة نارية واحدة، إلى جانب حجز 84140 وحدة فحجم صناعي و14780 علبة سجائر، 89 هاتف نقال و395 شاحن و60 بطاريـــة و300 أكسسوار هاتف نقال.

كما عالجت الشرطة القضائيـــة 177 قضية تتعلق بجرائم المخدرات والمؤثرات العقليــة تورط فيها 203 شخص، تم من خلالها حجز 12 كلغ و144 غ من المخدرات و1952 قرص مهلوس.

إلى جانب حجز 76311 وحدة من المشروبات الكحوليـــة من مختلف الأنواع والأحجـــــام.