تسجيل 172 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية في أسبوع

تم تسجيل 172 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال اسبوع فقط.

أفادت مصالح الأمن الوطني، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن تسجيل 172 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 28 أفريل إلى 4 ماي.

وأضافت ذات المصالح أن الحوادث أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 215 آخرين.

وقالت مصالح الأمن أن حصيلة حوادث المرور سجلت ارتفاعا محسوسا مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، حيث قدر عدد الحوادث بـ25 حادثا وكذا في عدد الجرحى بـ 43 حالة.

فيما سجلت الوفيات انخفاضا بـ 5 حالات.