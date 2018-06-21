تسجيل 17225 مكتتب بـ LPP مقيم بـ 93 بلدا عبر العالم منذ الفاتح فيفري

كشف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار اليوم الخميس بالجزائر عن تسجيل 17.225 مكتتب مقيمين ب 93 بلدا.

وهذا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاكتتاب في صيغة السكنات الترقوية العمومية منذ انطلاقها في 1 فيفري 2018 الى غاية يومنا هذا.

و ذكر الوزير في تقديم حصيلة لقطاعه خلال يوم برلماني حول ” السكن بين التخطيط و تحديات العصر” .

نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني نظمته لجنة الإسكان والتجهيز بحضور رئيس المجلس السعيد بوحجة، أنه على غرار المواطنين المقيمين المستفيدين من هذه الصيغة ( السكن الترقوي العمومي) و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة تم تعميم العملية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و ذلك بتخصيص برنامج موجه لها مشيرا الى انه في هذا الاطار اتخذت

وزارة السكن كل التدابير اللازمة لتجسيد هذا البرنامج قصد التكفل بهذه الشريحة

بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

و اضاف في هذا السياق، ان هذه التدابير تتمثل في تعديل المرسوم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014.

المحدّد لشروط و كيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي و النصوص التطبيقية له و ذلك بإعادة النظر في بعض الشروط القانونية قصد إدماج هذه الشريحة “الجالية الجزائرية”.

فضلا عن ذلك تمّ تخصيص برنامج جاهز كمرحلة أولى يتكون من 2.247 وحدة سكنية موزع عبر 24 ولاية.

وأيضا افتتاح عملية الإكتتاب الخاصة بالجالية الجزائرية عبر الموقع الإلكتروني لا يمكن ولوجه إلا من خارج البلاد ابتداء من 1 فيفري 2018.