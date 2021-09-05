تسجيل 18022 مخالفة لتدابير الحجر الصحي من 17 أوت إلى 3 سبتمبر

سجلت مصالح الأمن الوطني، 18022 مخالفة تتعلق بعدم إلتزام تدابير الحجر الصحي، من الفترة المممتدة من 17 أوت إلى 3 سبتمبر الجاري، على المستوى الوطني.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أنها سجلت من 17 أوت إلى 3 سبتمبر الجاري، 2990 مخالفة تتعلق بالتجمع وعدم إحترام مسافة التباعد الجسدي، و2646 مخالفة تتعلق بالبيع دون الإلتزام بقواعد السلامة، ووضع 12386 مركبة بالمحشر.

وأكدت المديرية، أن مصالح الشرطة تسهر على تكثيف دوريات وعمليات المراقبة، موازاة مع النشاطات التحسيسية عبر كافة إقليم اختصاص مصالحها، للمساهمة في مجابهة انتشار هذا الوباء.

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