تسجيل 1917 نشاط من خلال نظام المراقبة عبر الفيديو بالعاصمة

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر 1917 نشاط من خلال نظام المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مركز القيادة والسيطرة.

وتم تسجيل الحصيلة من 1 إلى 28 فيفري، من بين النشاطات هناك 17 قضية إيجابية، منها قضية خاصة بالسرقة والنشل.

إضافة إلى قضيتان خاصة بالسرقة بالكسر،و10 قضايا متعلقة بالترويج واستهلاك المخدرات،قضيتان تخص حيازة أسلحة بيضاء،قضية بالقبض على شخص محل بحث.

وقضية تتعلق بإنشاء حظيرة سيارات بدون رخصة.

وتم توقيف 23 شخص متورط في القضايا السالفة الذكر، مع استرجاع الأشياء المسروقة بمختلف قضايا السرقة.

وحجز كمية معتبرة من المخدرات و الأسلحة البيضاء.