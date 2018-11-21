تسجيل 20 حالة مؤكدة لداء البوحمرون بمستغانم

أكدت مديرية الصحة لولاية مستغانم، أنه تم تسجيل بولاية مستغانم 20 حالة مؤكدة لداء البوحمرون منذ بداية السنة الحالية.

مشيرة إلى أنه منذ الفاتح جانفي إستقبلت المؤسسات الصحية بالولاية أكثر من ألف شخص ظهرت لديهم مختلف أعراض الطفح البقعي للجلد.

من بينهم 20 حالة مصابة بداء البوحمرون مؤكدة من قبل معهد باستور.

كما تم تسجيل 534 حالة لها علاقة بالرابط الوبائي، ومن بين الحالات العشرين المؤكدة تم احصاء 18 حالة من ولاية مستغانم.

وحالة واحدة من ولاية وهران وحالة واحدة من ولاية غليزان، كما أن 41 في المائة منها لأطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وأفادت مديرية الصحة والسكان بأن ذروة الحالات المشتبه فيها تم تسجيلها خلال شهر أوت الماضي.

ولمواجهة هذه الوضعية قامت مديرية الصحة بحملة تحسيسية واسعة وعملية تلقيح عبر 32 فرقة طبية متنقلة.

إستهدفت الوسط المدرسي وسمحت بتلقيح أكثر من 19 ألف تلميذ بالسنة الأولى إبتدائي والأقسام التحضيرية.

كما تم تلقيح أكثر من 23 ألف شخص تقل أعمارهم عن 40 سنة متواجدون بجوار الحالات المشتبه فيها.