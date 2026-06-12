تسجيل 20 حريقًا بالمحاصيل الزراعية والأشجار في يوم واحد

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم إلى غاية الساعة 20:00 الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار عبر عدد من الولايات.

وأوضحت المديرية في بيانها تسجيل 20 حريق عبر عدد من ولايات الوطن، أُخمِد 10 منها نهائيًا ولاتزال العمليات جارية على إثنين.

وسجلت ولاية الشلف حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار وادي بن علي بلدية سيدي عكاشة وتم إخماده نهائيًا.

بينما بولاية أم البواقي فقد تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة العزلة بلدية سوق نعمان نهائيًا.

في حين تدخلت الحماية المدنية بولاية بسكرة من أجل حريق نخيل بالمكان المسمى مخرج بلدية مخادمة بلدية مخادمة وتم إخماده نهائيًا.

أما بولاية تبسة اندلع حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى القطار بلدية الحويجبات وتم إخماده نهائيًا.

وعرفت ولاية سطيف اخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى جرمان بلدية العلمة نهائيا.

كما تم بولاية المسيلة إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية الجرابعة بلدية السوامع نهائيًا.

وأخمدت الحماية المدنية بولاية وهران نهائيا حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية لعربة بلدية بطيوة.

ودخل أعوان الحماية المدنية بولاية إليزي لاجل حريق نخيل بالمكان المسمى قرية اهرهر بلدية إيليزي وتم إخماده نهائيًا.

وعلى مستوى إندلع بولاية برج بوعريريج حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار أولاد مبارك بلدية حسناوة وتم إخماده نهائيًا.

وإندلع في ولاية ميلة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حي الأخوة بورني بلدية شلغوم العيد ولا تزال عملية الإخماد جارية.

وفي ولاية غليزان تم إخماد نهائيًا حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار سعايدية بلدية بلعسل بوزقزة. وأيضا بالمكان المسمى منطقة واد الحمول بلدية الحمادنة

والعملية جارية بالمكان المسمى دوار أولاد عدة طريق ولائي رقم بلدية أولاد سيدي ميهوب.