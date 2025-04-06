تسجيل 223 حادث مرور خلّف 293 مصابا خلال شهر رمضان و أيام العيد بالشلف

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2025، حصيلة ثقيلة لحوادث المرور، حيث تم إحصاء 190 حادث مرور، أسفرت عن إصابة 251 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقد شهدت الطرقات خلال هذا الشهر الفضيل، ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الحوادث، رغم الحملات التحسيسية التي أطلقتها مختلف الجهات الأمنية والمصالح المعنية.

أما خلال أيام عيد الفطر المبارك ، فقد عرفت الولاية 33 حادث مرور، خلفت 42 مصابا بالإضافة إلى وفاة شخص واحد .

وقد أكدت مصالح الحماية المدنية، أن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عوامل بشرية، في مقدمتها التهور في السياقة، التعب خلال ساعات الصيام ، وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.