تسجيل 227 حريق في معسكر منذ بداية الشهر

أدى 227 حريق شب بولاية معسكر منذ بداية الشهر إلى إتلاف 70 هكتارا من الحصائد والمحاصيل و4.050 ربطة تبن.

وأوضح مديرية الحماية المدنية في بيان لها أن مصالحها سجلت 227 حريق منذ بداية جوان.

ما تسبب في إتلاف 4.050 ربطة تبن كانت بمخازن و27 هكتارا من محصول القمح والشعير.

و36 هكتارا من الحصائد و7 هكتارات من العشب و94 شجرة مثمرة.

و سجلت المصالح خلال نفس الفترة 7 حرائق حضرية خلفت مصابين اثنين واحتراق 3 سيارات.

إضافة إلى تسجيل حرائق في بعض المقابر وعلى حواف الطرقات أغلبها بسبب رمي أعقاب السجائر المشتعلة.

وكثفت مديرية الحماية المدنية بالتعاون مع محافظة الغابات للولاية وبعض الهيئات من استعداداتها للتدخل لإخماد الحرائق المحتملة.

كما كثفت حملات التوعية والتحسيس لصالح المواطنين لتفادي الحرائق التي يتسبب فيها الإنسان.