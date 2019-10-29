تسجيل 22703 تدخل للحماية المدنية خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية، 22703 تدخل، في مختلف مناطق البلاد، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و26 أكتوبر 2019.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، شملت هذه التدخلات، حوادث المرور والحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق، وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

منها 14033 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم إســعاف و إجلاء 1702 جريح، وتحويل 12082 مريض إلى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ1967 تـدخـل، من أجل 1075 حادث مرور.

أدت هذه الحوادث، إلى وفاة 31 شخص، وجرح 1165 آخرين.

وقامت وحدات الحماية المدنية، بـ1398 تدخلا، سمح بإخـــماد 1056 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ5305 تدخـل فـي نفس الفترة، لتغطية 4669 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.