تسجيل 2318 مشروعا إستثماريا بقيمة 7 مليار دولار منذ نوفمبر 2022

بلغ عدد المشاريع الإستثمارية التي تم تسجيلها منذ الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية25 ماي الماضي،2318 مشروع بقيمة تفوق 7 مليارات دولار. حسبما أفاد به يوم السبت بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش.

وفي كلمة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي حول “التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية”. أوضح ركاش أنه من بين المشاريع المسجلة في الأشهر السبعة الأخيرة والبالغ عددها 2318 مشروع استثماري. يوجد 49 مشروع استثمار أجنبي ( 16 بصفة مباشرة و 33 بالشراكة).

وبلغ المبلغ الإجمالي المصرح به لهذه الاستثمارات أكثر من 1014 مليار دج أي ما يعادل أزيد من 7 مليارات دولار. حسب المدير العام.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن التمويل الذاتي لهذه المشاريع يفوق 52 بالمائة،”وهو ما يجعلنا نتطلع إلى مساهمة أكبر للبنوك في تمويل الاستثمار. خاصة بعد دخول القانون الخاص بإجراءات منح العقار حيز التنفيذ قريبا”.

ولفت إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى “تسريع عجلة الاستثمار”، ما يتطلب -حسب عمر ركاش. “انخراطا أكثر للبنوك في العملية، وهو ما لمسناه من استعداد لدى مسؤولي البنوك”.

وفي هذ السياق،اعتبر أن تمويل الاستثمار يشكل “مسألة حيوية حاسمة” مؤكدا على أهمية مواصلة إصلاح المنظومة البنكية “من أجل بناء نظام مالي مرن. حديث وفعال قادر على تعبئة المدخرات وتخصيصها بفعالية. والمساهمة في تطوير القروض البنكية وإنشاء آليات تمويل جديدة ومبتكرة تلبي الاحتياجات التمويلية للمستثمرين. من خلال توسيع وتنويع آليات التمويل والمنتجات والخدمات المالية المقدمة”.

و أشار المسؤول ذاته إلى ضرورة العمل على “تقليص تكلفة القروض، حتى تكون أكثر جاذبية للاستثمار”.