تسجيل 234 مشروع مؤسسة ناشئة خلال الموسم الجامعي الماضي

سجلت المؤسسات الجامعية، خلال الموسم الجامعي 2022-2023، 234 مشروع في مجالات ابتكار مختلفة جاهز للتحويل إلى مؤسسة ناشئة.

وحسب ما كشف عنه رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار و ريادة الأعمال الجامعية، أحمد مير، خلال ندوة صحفية حول حصيلة اللجنة، أنه تم إحصاء “234 مشروع حائز على وسم علامة مشروع مبتكر، متحصل عليها في مجالات البيو-تكنولوجيا والفلاحة الذكية والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي وكذا الخدمات”.

مشيرا الى جاهزية هذه المشاريع للتجسيد في شكل مؤسسات ناشئة، الأمر الذي من شأنه “تقديم دعم كبير للاقتصاد الوطني”.

كما تم أيضا “تسجيل 2243 مشروع مبتكر مودع لدى اللجنة الوطنية لمنح علامة مشروع مبتكر. وكذا 734 مشروع جاهز يمكن تمويلها من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.

كما كشف رئيس اللجنة عن “تسجيل 212 طلب براءة اختراع جاهزة للتسليم على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. ناهيك عن 853 طلب لبراءة اختراع حاصل على رقم الإيداع”.

كما سجلت اللجنة “48 علامة تجارية على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. و118 علامة تجارية أخرى جاهزة للتسجيل وكذا 6 نماذج صناعية، علاوة على 19 مشروعا قطاعيا مبتكرا”.

وبغية مرافقة حاملي المشاريع، أشار مير إلى تسجيل 94 حاضنة أعمال. منها 17 حاضنة حاصلة على وسم “لابل” و84 مركزا لتطوير المقاولاتية و17 دارا للذكاء اصطناعي و 3 مدن تكنولوجية.

كما كشف ذات المسؤول عن إنشاء 5 شركات وطنية وهي سوناطراك، سونلغاز، نفطال، اتصالات الجزائر والوكالة الفضائية الجزائرية، لحاضنات متخصصة.

مؤكدا أن الأبواب تبقى مفتوحة أمام كل المؤسسات الجزائرية لإنشاء حاضنات لمشاريع ابتكارية في مجال اختصاصها.