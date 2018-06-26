تسجيل 25 قضية تتعلق بنشر أسئلة الباك على “فايسبوك” في تبسة

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية لأمن تبسة من تسجيل 25 قضية تتعلق بنشرأسئلة إمتحان البكالوريا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وحسب ذات المصدر، فقد تم معالجة 25 قضية خاصة بنشر مواضيع وأسئلة امتحانات مختلف شعب إمتحانات البكالوريا دورة جويلية 2018.

وهذا من خلال رصد حسابات إلكترونية بهذا الموقع تحمل أسماء مستعارة، حيث أسفرت التحريات من تحديد هوية أكثر من7 أشخاص.

أين تقديم 5 أشخاص أمام العدالة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و23 سنة.

فيما لاتزال مصالح الأمن تحقق في 20 قضية وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية.