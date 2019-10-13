تسجيل 2528 تدخل للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2528 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 إلى 13 أكتوبر 2019 و إلى غاية صبيحة هذا اليوم.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الأحد، تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على إثر عدة حوادث مرور.

وتسببت هذه الحوادث، في وفاة 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح.

وتم التكفل بالمصابين في عين المكان، وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، في تبسة، بوفاة شخصين وإصابة 2 أخرين بجروح على إثر حادثي مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بإخماد 5 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بعدة ولايات.

ومن بين هذه الحرائق، تم تسجيل حريقين بالجزائر العاصمة، وحريق بكل من جيجل، وتيسمسيلت، وبومرداس.

وأدت هذه الحرائق الى إصابة 5 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية والأولى بالعاصمة، إثر حريق شب في قارورة غاز البوتان بمنزل في ببلدية بئر توتة.

وتم تسجيل إصابة شخصين في بومرداس، ببداية اختناق، على إثر حريق شب في اسطبل بقرية تبابخة ببلدية الثنية.

وتم اسعاف الضحايا في عين المكان، ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية لقسنطينة، لأجل تقديم الاسعافات الأولية لشخصين مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم في حالة مقبولة إلى المستشفى المحلي.