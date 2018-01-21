تسجيل 2595 قضية إجرام بخنشلة السنة الفارطة

سجلت مختلف مصالح الشرطة بأمن ولاية خنشلة إنخفاضا في عمليات الإجرام التي تمس القانون العام سنة 2017.

وبحسب رئيس أمن ولاية خنشلة فإن مصالح الشرطة أحصت ألفين و595 قضية وتم تسوية 2268 قضية.

تم خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بأمن الولاية، أن القضايا التي مست الإقتصاد الوطني قدرت بــ 129 قضية.

كا تم تسجيل إنخفاض في عدد القضايا المتعلقة، بحفظ الأمن والنظام العموميين.

إضافة الى17 قضية تعلقت بالجريمة إلكترونية، قضايا المخدرات بــ 209 قضية وقضايا حماية الطفولة وجنوح الأحداث.

وشدد رئيس أمن الولاية خلال عرضه للحصيلة السنوية،أن مصالحه قامت بحملات توعية وتحسيس من حوادث المرور.

كما تم تفعيل النظام الذكي الخاص بالموقوفين تحت النظر، إضافة الى نشاطات خصت العمران وحماية البيئة.