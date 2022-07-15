تسجيل 26 حالة إصابة بفيروس “كورونا” ليلة العيد في قسنطينة!

أكدت مصادر استشفائية مطلعة لـ “النهار”، بأن المركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” بقسنطينة، سجل، في آخر مساء الأربعاء الماضي، 8 حالات لإصابات بفيروس “كوفيد 19” في أوساط المنتسبين إليه من أطباء وشبه الطبي والعمال المهنيين.

عدد الوافدين إلى المصلحة المختصة في علاج “كورونا” يتزايد يوميا..

وحسب ذات المصادر، بأن العدد مرشح للارتفاع خلال الساعات والأيام المقبلة، سواء في أوساط العاملين في مختلف المصالح الطبية أو الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” أو الوافدين إلى مختلف المصالح الطبية المسخرة من أجل التكفل الطبي وعلاج المصابين بفيروس “كوفيد 19″، وهي المصلحة الاستعجالية المخصصة بالمدخل الرئيسي للمركز الاستشفائي الجامعي أو مصلحتي علاج الأمراض المعدية والأمراض الداخلية، التي ينتظر إعادة فتحها من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تزايد عدد الوافدين من المصابين بوباء “كوفيد 19″، حيث كشفت ذات المصادر الاستشفائية، بأن عدد الوافدين منذ أكثر من أسبوع، بلغ أكثر من 8 حالات يوميا، فيما سجل الدكتور “بن ثلجون”، الطبيب بالمصلحة الاستعجالية المخصصة لعلاج المصابين بوباء “كوفيد 19” في صفحته الخاصة في “الفايسبوك”، بأن من بين عدد المصابين الذين أخضعوا لفحص “بي.سي.آر”، تبين وجود إصابة 26 شخصا من مختلف الأعمار، جاءت التحاليل الخاصة بهم إيجابية، وذلك ليلة عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الجمعة 8 جويلية الحالي، ودعا الدكتور “بن ثلجون”، الذي كان من بين الأطباء الذين واكبوا علاج المصابين بوباء “كوفيد 19” خلال السنتين الماضيتين، وعايش مختلف الموجات الحادة، السكان والمواطنين، إلى ضرورة العودة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من هذا الوباء الزاحف والقاتل.

إصابة 8 من عمال المستشفى الجامعي “إبن باديس” بالفيروس

وفي الأخير، ذكرت مصادر طبية من المركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس”، بأن الحالات المسجلة والتي أخضعت للتحاليل التي بينت إصابتها الإيجابية بفيروس “كوفيد 19” من فصيلة “أوميكرون” سريع الانتشار، وأكدت أنه لم تسجل أي حالة من الحالات المعقدة التي تستوجب تحويلها إلى العناية المركزة، ولم تسجل أي حالة وفاة لحد الآن.