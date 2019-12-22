تسجيل 2611 تدخل للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2611 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و22 ديسمبر الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، توفي 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح، في حوادث المرور، خلال نفس الفترة.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، على مستوى ولاية باتنة، بوفاة شخص واصابة 4 آخرين بجروح.

وتدخلت ذات المصالح، من أجل إخماد حريق حضري بالعاصمة، شب بالطابق الأول بمسكن متكون من 3 طوابق ببوزريعة.

وتسبب هذا الحريق في اصابة شخص بصعوبة في التنفس بسبب استنشاق دخان الحريق.

وتم تقديم الإسعافات الضرورية للمصاب في مكان الحادث، ثم تم نقله إلى القطاع الصحي الجواري.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، من أجل إخماد 3 حرائق غابة على مستوى ولايتي تيبازة وبجاية.

وخلفت هذه الحرائق خسائر مقدرة بـ 30 هكتار من الصنوبر الحلبي والأدغال بولاية تيبازة بالمكان المسمى دوار المهابة، ودوار ايروانو، ودوار برنوس ببلدية قوراية وبدوار وارقشن ببلدية الأرهاط.

بالإضافة إلى تضرر 10 هكتار من الفلين بولاية بجاية، بالمكان المسمى تيخريبين ببلدية مالبو.