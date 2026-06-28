تسجيل 27 حريقا عبر 16 ولاية خلال يوم واحد

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 17:00 سا ليوم 28 جوان.

وبلغ إجمالي عدد الحرائق المسجلة 27 حريقا، فيما وصلت العملية جارية 8. كما تم إخماد تحت الحراسة حريقين. وأُخمِد نهائيًا 17 حريقا.

عنابة

حريق غابة بالمكان المسمى حي بوقنطاس بلدية عنابـة

عملية الإخماد متواصلة.

سكيكدة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة دكارة بلدية تمالوس

عملية الإخماد متواصلة.

تيزي وزو

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية شريعة بلدية بني زيكي

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى زاوية بلدية ماكودة

عملية حراسة مستمرة.

تيارت

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى واد الوحش - الطريق الولائي 77 بلدية قصر الشلالة

عملية الإخماد متواصلة.

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة الفرعة 01 بلدية قصر الشلالة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة الشط بلدية وادي ليلي

عملية الإخماد متواصلة.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حي 01 نوفمبر بلدية مشروع الصفا

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة المويلح بلدية النعيمة نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة وادبونوار بلدية عين كرمس

تم إخماد الحريق نهائيًا.

سطيف

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أم العجول بلدية الطاية

معسكر

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى تازوطة بلدية زلامطة

عملية الإخماد متواصلة.

باتنة

في حين، عملية الحراسة مستمرة لحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار لفراحتة بلدية زانة البيضاء

أم البواقي

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى طريق قليف بلدية أم البواقي

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى بئر جديدة بلدية أم البواقي نهائيًا.

بسكرة

حريق نخيل بالمكان المسمى منطقة العبادية حي فرفار بلدية طولقة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

البويرة

كما تم إخماد حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى قرية غديوة بلدية قادرية نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية أولاد حاج علي بلدية الهاشمية

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حوش حباس بلدية المعمورة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

سيدي بلعباس

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة دومان سي حسان بلدية سيدي لحسن نهائيًا.

قالمة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة بوقطاية رقم 01 بلدية وادي الشحم

تم إخماد الحريق نهائيًا.

المسيلة

كما تم إخماد حريق نخيل بالمكان المسمى منطقة عين غزال بلدية ابن سرور نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة المعوج بلدية سيدي عامر

تم إخماد الحريق نهائيًا.

الوادي

كما تم إخماد حريق نخيل بالمكان المسمى قرية الخبنة بلدية النخلة نهائيًا.

ميلة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة كارير بلدية تاجنانت

تم إخماد الحريق نهائيًا.

عين الدفلى

كما تم إخمادحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى زدين القديمة بلدية زدين نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حي النصر الطريق الولائي رقم 11 بلدية الحسينية

تم إخماد الحريق نهائيًا.

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