تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

سجلت السلطات الصحية في المملكة السعودية، اليوم الأحد، انخفاضا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة، إلى 54752.

كما سجلت الوزارة، 10 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الوفيات فيها 312 وفاة.