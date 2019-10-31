تسجيل 2796 تدخل للحماية المدنية خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية 2796 تدخل، في عــدة مناطق من الوطن، على إثر تلقي مكالمات إستغـاثة من المواطنين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

وسجلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عدة حوادث مرور ، تسببت في وفاة 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح.

كما قامت عناصر الحماية المدنية، بتقديم الإسعافات الأولية لـ7 أشخاص، جراء إختناقهم بغاز أحادي الكربون المنبعث من مسخنات الحمام وأجهزة التدفئة.

ومن بين المصابين بالإختناق، 4 أشخاص من عائلة واحدة بقسنطينة، و3 أشخاص ببرج بوعريريج.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة، إلى المؤسسات الإستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بإخماد 4 حرائق حضرية وصناعية بكل من مستغانم، أم البواقي، البويرة والمدية.

ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية، في هذه الحرائق.

للتذكير، تدخل أعوان الحماية المدنية بمستغانم، من أجل إنتشال وتحويل جثة شخص إلى المستشفى المحلي، توفي غرقا على مستوى ميناء بلدية مستغانم.