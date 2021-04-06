تسجيل 28 حالة جديدة من السلالة البريطانية و42 حالة من السلالة النيجيرية وهذا توزيعهم حسب الولايات

كشف معهد باستور الجزائر اليوم الثلاثاء عن تسجيل 28 حالة جديدة من السلالة البريطانية و42 حالة جديدة من السلالة النيجيرية.

وأوضح بيان المعهد انه تم تسجيل 28 حالات المؤكدة من السلالة البريطانية “B.1.1.7”.

في حين تم تسجيل 42 حالة جديدة من السلالة النيجيرية “B.1.525”.

وتدخل في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم.

كما جاء توزيع الحالات المؤكدة من السلالة البريطانية حسب الولايات كمايلي:

18 حالة من ولاية الجزائر.

حالتين من ولاية البليدة .

حالتين من ولاية البويرة .

حالة واحدة من ولاية المدية .

03 حالات من ولاية وهران .

حالة واحدة من ولاية غليزان .

– حالة واحدة من ولاية ورقلة.

أما توزيع الحالات الـ 42 من السلالة النيجيرية فجاءت كالتالي:

09 حالات من ولاية الجزائر.

03 حالات من ولاية البويرة.

10 حالات من ولاية الوادي.

19 حالة من ولاية الأغواط.

حالة واحدة من ولاية ورقلة.

وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة إلى حد الآن إلى 58 حالة من السلالة البريطانية.

بينما وصل العدد الإجمالي للسلالة النيجيرية إلى 98 حالة .