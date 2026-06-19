تسجيل 28 حريقا عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة الأخيرة 

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة الخامسة مساءً من يوم الجمعة 19 جوان 2026، 28 حريقاً عبر مختلف ولايات الوطن.

ووفقا لبيان المديرية العامة للحماية المدنية فقد توزعت بين حرائق الغابات والأدغال والأحراش من جهة، وحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار.

وفيما يتعلق بحرائق الغابات والأدغال والأحراش، أحصت الحماية المدنية 9 حرائق، تم إخماد 6 منها نهائياً.

فيما لا تزال عمليات الإطفاء متواصلة في 3 حرائق بكل من ولايات تيزي وزو وسطيف وبومرداس.

وسجلت ولاية بجاية إخماد 3 حرائق للأدغال والأحراش بكل من بني معوش والقصر ومسيسنة، كما تم إخماد حريق غابي بجبل العاطف بولاية تبسة.

أما بخصوص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، فقد تم تسجيل 19 حريقاً عبر عدة ولايات، حيث تم إخماد 16 حريقاً نهائياً. بينما أخمد حريقان مع إبقائهما تحت الحراسة، في حين لا تزال العملية جارية لإخماد حريق بمحاصيل زراعية ببلدية تاوقريت في ولاية الشلف.

وشهدت عدة ولايات تدخلات ناجحة لمصالح الحماية المدنية، على غرار أم البواقي، باتنة، البويرة، الجلفة، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، برج بوعريريج، غرداية، غليزان وتيميمون. حيث تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى مساحات أكبر من المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.

وتواصل مصالح الحماية المدنية عمليات المراقبة والحراسة في بعض المواقع التي تم إخماد الحرائق بها، تفادياً لتجدد ألسنة اللهب. مع الإبقاء على حالة التأهب والتجنيد لمواجهة أي طارئ، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واتساع المساحات الزراعية والغابية المعرضة لخطر الحرائق خلال هذه الفترة من السنة.