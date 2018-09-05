تسجيل 2805 حالة لسع عقربي خلال السداسي الأوّل من 2018 ببسكرة

تسجّل ولاية بسكرة سنويا بين 4 و5 آلاف حالة لسع عقربي عبر مختلف ربوع الولاية، كما يخلّف هذا العدد وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وحسب رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحّة والسكّان ببسكرة فإنّ سنة 2018 سجّل بها ابتداء شهر جانفي و إلى غاية شهر جويلية 2805 حالة لسع عقربي.

خلّفت مقتل ثلاثة أطفال من بلديات عين الناقة، مشونش و سيدي عقبة.

و حسب نفس المصدر، فإنّ الحالات الثلاثة وصلت للمصالح الإستشفائية في وضعية متأخّرة خاصّة و أنّها تتعلّق بأطفال.

حيث لا يتعدّى عمر آخر ضحية 9 أشهر.

يشار إلى أنّ، أغلب الحالات تسجّل في المناطق النائية و الفلاحية بسبب تواجد المناخ المناسب لعيش العقارب.