تسجيل 2809 تدخل للحماية المدنية خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية 2809 تدخلا خلال يومي 8 و9 ديسمبر عبر مناطق مختلفة من الوطن.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية من حوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

وجاء في بيان المديرية، أنه تم تسجيل عدة حوادث مرور تسببت في وفاة شخصين واصابة15 اخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف البيان، أنه تم إنقاذ عائلة من ثلاثة أفراد اثر تسرب للغاز أحادي أكسيد الكربون بعين الترك بولاية البويرة.

وفي نفس السياق، توفي شخصينن إختناقا بالغاز احادي الكربون بحي 200 مسكن ببلدية و دائرة الناصرية ولاية بومرداس، وتم نقل الضحايا الى المستشفى المحلي.

من جهتها أخمدت مصالح الحماية المدنية 4 حرائق حضرية بكل من العاصمة الجزائر ،برج بوعريرج، وهران وسكيكدة.