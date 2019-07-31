تسجيل 2925 تدخل للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، 2925 تدخل في عدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 إلى 31 جويلية 2019، إلى غاية صبيحة اليوم على الساعة الثامنة صباحا، إي خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات الحماية المدنية، سواء المتعلقة بحوادث المرور، والحوادث المنزلية والاجلاء الصحي وإخماد الحرائق والإجهزة الأمنية.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم الاربعاء، تدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، على إثر عدة حوادث مرور، منها 6 الأكثر دموية، تسببت في وفاة 5 اشخاص،وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

أين تم اسعاف المصابين، ثم نقلهم لمختلف المستشفيات.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، على مستوى ولاية ورقلة، بوفاة شخصين، واصابة 16 آخرين بجروح على إثر حادثين.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل انتشال 3 ضحايا متوفيين غرقا، خلال نفس الفترة.

وذلك بكل من بومرداس، بوفاة شخص يبلغ من العمر 22 سنة، غرقا، وبجاية وفاة شخص يبلغ من العمر 20 سنة.

وكذا المسيلة بوفاة شخص غرقا، يبلغ من العمر 28 سنة.

حيث تم تحويل جثث الغرقى، إلى المستشفيات من قبل مصالح الحماية المدنية.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإخماد 7 حرائق غابات،و قدرت الخسائر بـ18.5 هكتار غابات محترقة.

بالإضافة إلى حريقي اعشاب، جاء على 12 هكتار، و6 حرائق أحزمة تبن، خلفت خسائر تقدر بـ3630 حزمة تبن.

وحريقين للأشجار المثمرة، قدرت خسائره بـ 2060 شجرة، إلى جانب حريق للنخيل، وقدرت الخسائر بـ22 نخلة محترقة.