تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا ، فيما تماثل 3 مرضى للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271182 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182622 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.