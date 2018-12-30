تسجيل 3 بؤر مؤكدة و6 بؤر تنتظر التحاليل لداء الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة بتيارت

سارعت مصالح مفتشية البيطرة مع المصالح الفلاحية، إلى توعية الموالين من مخاطر أمراض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.

حيث سجلت ولاية تيارت 3 بؤر مؤكدة لداء الحمى القلاعية، فيما تم إرسال تحاليل 6 بؤر أخرى للإشتباه فيها بداء الحمى القلاعية وداء طاعون المجترات الصغيرة الى المخبر الجهوي بمستغانم لتحديد الداء.

في وقت تم تأكيد إنتشار المرض ببعض المناطق، خاصة الجنوبية للولاية كبلديتي توسنينة والفايجة.

وقد أرجعت ذات المصالح ذلك إلى العدوى من الجهة الغربية لولاية سعيدة والبيض والمجاورة لتيارت خاصة تفادي الإختلاط .

حيث تعمد ذات المصالح الى اصدار قرار لغلق أسواق الماشية ومنع تنقلها لمحاصرة هذا الداء باكرا في تصريح حصري للنهار في الساعات القادمة.