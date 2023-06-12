تسجيل 3 حالات غش باستعمال البلوتوث لمترشحين احرار بمراكز  تيارت وقصر الشلالة

في إطار متابعة أمتحان شهادة البكالوريا بتيارت عرف اليوم الثاني تسجيل 3 حالات غش، منها حالتين صباحا في كل من مركز الاجراء بثانوية أفلح بمدينة تيارت وحالة ثانية بمتوسطة زيتوني جيلالي بقصر الشلالة.

أما في المساء فتم تسجيل حالة غش ثالثة عرفتها ايضا متوسطة زيتوني جيلالي بقصر الشلالة.

حالات الغش سجلت عن طريف استعمال تقنية البلوتوث وتورط فيها 3 مترشحين أحرار من شعبة الاداب والفلسفة ، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقصائهم المباشر مع تحويلهم على المصالح الامتية . ولحد الساعة يرتفع عدد حالات الغش بتيارت الى 4 حالات.