تسجيل 3 حرائق في سطيف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، ثلاثة حرائق على مستوى إقليم ولاية سطيف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في الولاية، اليوم الثلاثاء، تدخلت الوحدة الثانوية بوقاعة في حدود الساعة 14 و 34 دقيقة من يوم الاثنين، لأجل إخماد حريق غابة أشجار بلوط.

وتم تسجيل هذا الحريق، بمنطقة أولاد رزوق ببلدية حمام قرقور.

وبالرغم من صعوبة التضاريس والرياح التي ساعدت على انتشار الحري، إلا أن عملية الإخماد تواصلت إلى غاية الساعات الاخيرة من ليلة الإثنين، و تم الإخماد النهائي صبيحة اليوم الثلاثاء.

ونشب الحريق الثاني، بغابة قرات لمواجن ببلدية حربيل، حيث تدخلت الوحدة الثانوية قنزات في حدود الساعة 14 و15 دقيقة من ذات اليوم.

وزادت صعوبة التضاريس وإنعدام المسالك، من عزيمة أعوان الحماية المدنية الذين رفعوا التحدي وواصلوا عملية الإخماد إلى غاية صبيحة يوم الثلاثاء، مما جنب انتشار الحريق الى باقي الغابة.

ومن جهة أخرى، تدخلت الوحدة الثانوية بني عزيز صبيحة يوم الثلاثاء في حدود الساعة 08 و 40 دقيقة لأجل إخماد حريق غابة “أشجار بلوط” بمنطقة أفلاح ببلدية معاوية.

ومكنت إحترافية الفرق المتدخلة من الاخماد النهائي للحريق في الساعات الأولى من بدايته.

هذا ومن أجل السيطرة على هذه الحرائق، سخرت الحماية المدنية لولاية سطيف تعداد بشري ومادي تمثل في 5 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف و3 ضابط ورقيب و22 عون تدخل.