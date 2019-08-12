تسجيل 300 حالة إصابة خلال نحر الاضاحي و100 حالة تخمة بوهران

أخبار الجزائر
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تسجيل 300 حالة إصابة خلال نحر الاضاحي و100 حالة تخمة بوهران
بقلم كريمة سواق

سجلت استعجالات كل من مستشفى البلاطو واول نوفمبر الجامعيين استقبال نحو 300 حالة لمصابين بجروح خلال عمليات نحر الاضاحي في أول أيام العيد.

المصابون الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات الأربعينيات تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.

وذلك خلال استعمالهم السيء لسكاكين وشفرات جزارة حادة لنحر اضاحيهم وتقطيعها.

اين أصيب اغلبهم حسب مصادر استشفاءية على مستوى الايدي وقدمت لهم الإسعافات الضرورية قبل مغادرتهم قسم الاستعجالات. في سياق آخر استقبلت مصلحة الاستعجالات لمستشفى وهران الجامعي ازيد من 100 حالة تخمة وعسر في الهضم.

نتيجة الإفراط في اكل اللحوم الدسمة خصوصا لدى فئة المصابين بأمراض مزمنة..


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