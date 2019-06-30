تسجيل 3185 تدخل للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، 3185 تدخل، في مختلف مناطق الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد تلقيها مكالمات استغـاثة من المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية، منها حوادث المرور، والحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، وإخمــاد الحرائق، وحوادث الأجهزة الأمنية.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم الأحد، سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عدة حوادث مرور، منها 6 الأكثر دموية، تسببت في وفاة 3 أشخاص، وإصابة 13 أخرين بجروح.

أين تم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى مختلف المستشفيات، من طرف مصالح الحماية المدنية.

وللإشارة، تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإنتشال 3 ضحايا متوفين غرقا، منهم 2 وفيات في البحر، ووفاة واحدة، في المجمعات المائية.

وذلك على مستوى كل من، بومرداس، بوفاة مراهق “17 سنة”، في البحر، بشاطئ صغيرات مسموح للسباحة، ببلدية الثنية.

وكذا وفاة مراهق آخر، يبلغ من العمر 17 سنة، بسكيكدة، في البحر، بمنطقة ممنوعة للسباحة، قصر الأمواج، ببلدية سكيكدة.

وعرفت ولاية ميلة، وفاة طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات، في حاجز مائي، بالمكان دون سلوكية، ببلدية بن يحي عبد الرحمان.

حيث تم نقل جثث الضحايا، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى المستشفيات المحلية.

كما قامت عناصر الحماية المدنية خلال نفس الفترة ، بإخماد 10 حرائق حضرية صناعية ومختلفة.

حيث تم إخماد حريق برج بوعريريج، وحريقين بعنابةّ، وحريق بالبليدة وآخر بقالمة.

وكذا تم إخماد حريق بأدرار، وآخر بعين الدفلى، وحريقين بأم البواقي، وحريق بمستغانم.

ولم تعرف هذه الحرائق، تسجيل خسائر بشرية.