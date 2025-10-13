تسجيل 3471 حادث مرور خلال موسم الاصطياف

أعلن الدرك الوطني، اليوم الإثنين، عن حصيلة التدخلات لموسم الاصطياف لسنة 2025.

وأشار الدرك الوطني، إلى أنه سجل 3471 حادث مرور خلال موسم الاططياف.

وأوضحت الهيئة النظامية، أن الحصيلة المسجلة في حوادث المرور ارتفعت بنسبة 10.82 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

كما نفذ الدرك الوطني 84 طلعة جوية للمراقبة العامة للإقليم ومراقبة حركة المرور خلال موسم الاصطياف. وحجز 4269 شمسية و4890 طاولة و13860 كرسيا و1241 خيمة خلال موسم الاصطياف.

في حين، تم توقيف 3654 شخصا وحجز 360,73 كلغ من الكيف المعالج و51936 قرصا مهلوسا و3046 قرص اكستازي. و938,36 غرام كوكايين. وتوقيف 436 شخصا وإيداع 211 مشتبها فيه في إطار مكافحة عصابات الأحياء. وكذا تفكيك 129 عصابة كانت تثير الرعب وتهدد الأمن والسكينة عبر مختلف الأحياء.