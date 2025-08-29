تسجيل 35 حريقا عبر الوطن خلال 24 ساعة!

كشفت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها لليوم الجمعة، عن تسجيل 35 حريقًا بعدة ولايات من الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد 27 حريقًا منها بشكل نهائي، بينما بقيت 4 حرائق أخرى تحت الحراسة لمنع اشتعالها مجددًا.

ولا تزال جهود إخماد 4 حرائق أخرى متواصلة، مدعومة بقوات برية وجوية في بعض المناطق.

وتتركز العمليات الجارية حاليًا في ولايات البليدة، الشلف، وتيبازة. ففي البليدة، لا يزال حريق غابة في حي حقو فرعون ببلدية أولاد يعيش مشتعلًا، حيث تم إنشاء مركز قيادة عملياتي للإشراف على جهود الإخماد.

وفي الشلف، تعمل الفرق على السيطرة على حريق غابة في منطقة المرابيع ببلدية المرسى. أما في تيبازة، فتتواصل عمليات الإطفاء في حريقين بغابة دوار توارس وغابة حي الإخوة عبيدات.

من جهة أخرى، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة بشكل كامل على عدد كبير من الحرائق في عدة ولايات، أبرزها بجاية وتيزي وزو، حيث تم إخماد 7 و6 حرائق على التوالي.

كما تمت السيطرة على الحرائق في كل من باتنة، تبسة، جيجل، عنابة، قسنطينة، الطارف، سوق أهراس، ميلة، قالمة، وسيدي بلعباس.