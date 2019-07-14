تسجيل 366 حالة تسمم عقربي بالأغواط خلال السداسي الأول لـ2019

تم تسجيل 366 حالة تسمم عقربي بالأغواط، دون وفيات، خلال السداسي الأول من العام الجاري 2019.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، عن مصالح مديرية الصحة والسكان، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد حالات التسمم

العقربي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف ذات المصدر، انه قد تم تسجيل هذه الإصابات، في كل من في بلديات الأغواط وقصر الحيران وكذا آفلو وقلتة

سيدي سعد وبريدة.

للتذكير، تدعمت الولاية مؤخرا، بإنشاء وحدة لجمع العقارب وإنتاج النصل المضاد للتسمم العقربي، بموافقة الوزارة الوصية

ومعهد باستور.

وفي ذات الإطار، تم تكثيف عمليات جمع لاعقارب بالولاية، بالاضافة الى القيان بعدة حملات تحسيسية، عبر المؤسسات التربوية بكل الأطوار، للوقاية من التسممات العقربية.