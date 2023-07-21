تسجيل 37 غريقا في الشواطئ والمسطحات المائية خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية 37 حالة غرق، من بينها 30 على مستوى شواطئ البحر. خلال الفترة الممتدة من الـ14 إلى الـ20 جويلية الجاري على المستوى الوطني.

وقال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات، إنّ وحدات الحماية المدنية أحصت 37 حالة غرق في ظرف أسبوع من الـ14 إلى الـ20 جويلية. مشيرا إلى أن أسباب الغرق تعود إلى السباحة في الشواطئ الممنوعة. والسباحة براية ممنوعة أو خطيرة، ناهيك عن السباحة خارج عمل الجهاز الأمني والسباحة في المجمعات المائية على غرار السدود، الوديان وأحواض السقي.

وفي السياق ذاته، كشف ذات المتحدث أنه، منذ تنصيب الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطئ الـ17 جوان الفارط. سجلت مصالحه 21.934 تدخل للإنقاذ والإسعاف وكذا التحويل إلى المراكز الإستشفائية.

وبهدف حماية المواطنين وتجنيبهم خطر الغرق، جدّد عبدات دعوة المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر. وعدم السباحة في الشواطئ الممنوعة، المسطحات المائية وكذا عدم المغامرة في حالة رفع الراية الحمراء أو البرتقالية.

يذكر أن الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطئ يضم 10 ألاف عون. موزعين على 437 شاطئا على طول الولايات الساحلية الـ14.