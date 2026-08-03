تسجيل 38 حريقاً في 9 ولايات إلى غاية الخامسة مساءً

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين 3 أوت 2026، ما مجموعه 38 حريقاً طال الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن، وذلك إلى غاية الساعة الخامسة مساءً.

وأوضحت المعطيات أن فرق الإخماد تمكنت من إخماد 27 حريقاً، فيما لا تزال 11 بؤرة حريق متواصلة وقيد الإخماد، موزعة عبر ولايات تيزي وزو بحريقين، وبجاية، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، بومرداس، بسكرة وبني عباس، بحريق واحد في كل ولاية.

وفي ولاية تيزي وزو، تتواصل عمليات إخماد حريق غابة بقرية تاسقى ملول ببلدية عين الحمام، إلى جانب حريق غابة آخر بقرية تمليحث وتوقانة ببلدية إعكورن.

وبولاية بجاية، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة تيزي أحمد في بلدية تيشي.

أما في ولاية سطيف، فتتواصل عملية إخماد حريق أشجار مثمرة بمنطقة أولاد علي بن عثمان في بلدية ذراع قبيلة.

وفي سعيدة، لا تزال عملية إخماد حريق أدغال وأحراش متواصلة بمنطقة الحلاليف وجبل بوحمار ببلدية المعمورة.

كما تتواصل عملية الإخماد بولاية سكيكدة، إثر اندلاع حريق أدغال وأحراش بمنطقة بني غزدون في بلدية أم الطوب.

وبولاية عنابة، تتواصل عملية إخماد حريق غابة بالمكان المسمى بوزيزي في بلدية سرايدي.

وفي بومرداس، تعمل فرق الإخماد على السيطرة على حريق أدغال وأحراش بوسط مدينة بني عمران.

كما تتواصل العملية بولاية بسكرة، إثر اندلاع حريق أشجار مثمرة بقرية بني سويك في بلدية جمورة.

أما بولاية بني عباس، فتتواصل عملية إخماد حريق نخيل اندلع بواحة نخيل قرب المسبح البلدي ببلدية بني عباس.