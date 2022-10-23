تسجيل 38 حريقا وإتلاف 20 هكتار ببومرداس

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس، 38 حريقا أدت إلى إتلاف 20.5 هكتار من الأراضي.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت عدة تدخلات بولاية بومرداس خلال 24 ساعة الاخيرة والمتعلقة بالحرائق. حيث تم تسجيل 38 حريق أهمها دوار اولاد بختي بلدية أولاد عيسى بحوالي هكتارين. بالإضافة كذلك إلى قرية البهاليل بلدية أعفير أتلفت حوالي 03 هكتار. بالإضافة كذلك إلى اولاد بن تافات بلدية يسر حوالي 05 هكتار.

كما سجلت حريق بعين عسيلة بلدية أولاد عيسى حوالي 03 هكتار، قرية تيزغوين بلدية دلس حوالي 2.5 هكتار وبن والي بلدية رأس جنات حوالي 1.5 هكتار. وكذا الحمري بلدية يسر حوالي هكتارين. بالإضافة كذلك إلى جلولة بلدية الخروبة أين أتلف حوالي 1.5 هكتار. كما تم إخماد جميع الحريق و منعها من الانتشار مع التركيز على حماية السكان دون تسجيل إصابات