تسجيل 39 حريقا عبر 5 ولايات 

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة وإلى غاية الساعة 17:00 عن تسجيل 75 حريقا عبر عدة ولايات من الوطن.

ووفقا لبيان المديرية ذاتها الحرائق مست مختلف الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل.

وأعلنت المديرية في بيانها عن تمكنها من إخماد 31 حريقًا، مع استمرار عمليات التدخل لإخماد 8 حرائق.

وتتوزع الحرائق المتواصلة عبر 5 ولايات، هي: باتنة 3 حرائق، جيجل حريقين، وكل من بجاية، تيزي وزو ، سيدي بلعباس حريق واحد .

وقد سجلت ولاية باتنة على مستوى بلدية سريانة: حريق غابة في مرحلة معالجة وتبريد البؤر المتبقية. بينما ببلدية القصبات (منطقة مشتة كندة): حريق غابة، الحريق متحكم فيه حاليا.